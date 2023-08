Igreja de Goiânia divide opiniões ao convidar ex-cantor gospel assumidamente gay para ministrar

A igreja Casa, localizada na Avenida Xavier De Almeida, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, voltou a ser assunto nas redes sociais e dividir opiniões, após a instituição divulgar um vídeo do ex-cantor gospel Jessé Aguiar, que recentemente revelou ser homossexual, se apresentando no local na noite de domingo (06).

Na gravação publicada no perfil oficial do templo no Instagram, é possível ver o artista cantando a música “Eu não Desisto”, de autoria própria.

Entretanto, a ministração pareceu não agradar parte dos frequentadores e seguidores da página, que passaram a criticar a igreja pela convocação, uma vez que o cantor não pertence mais ao mundo gospel e é homossexual.

“Na igreja pode todos, mas não pode tudo”, alfinetou uma.

“O cara cospe no evangelho e tem lugar de fala em certos ambientes. Se ele continua com suas práticas, não está conforme o evangelho”, disparou outro.

“É sério isso????? Tá de sacanagem”, questionou um.

Em contrapartida, outros usuários defenderam a presença de Jessé no local e alegaram que a igreja deve acolher todos sem fazer acepção de pessoas.

“Isso é ser igreja, isso é ser CASA! Lugar de acolhimento e não de religiosidade!”, elogiou uma.

“Graças a Deus que ele está aí. Lugar de todas as pessoas que precisam de Cristo, até os que acham que são santos, são os que mais precisam. O lugar mesmo é na casa de Deus”, escreveu outro.

“Ser igreja é abraçar, acolher apontar caminhos, que nos conduz ao propósito. Quando julgamos, fala mais de nós, do que do julgado! Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra!”, disse outra.

Veja o vídeo: