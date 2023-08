Motoristas goianos podem ter 40% de desconto no pagamento de multas de trânsito; saiba como

Para quem vive reclamando das pesadas taxações envolvidas nas multas de trânsito, uma boa notícia. Em Goiás, os motoristas poderão ter um desconto de 40% na hora de efetuarem o pagamento em decorrência das infrações.

Para ter acesso ao benefício, os condutores devem estar cadastrados no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), com o processo sendo realizado através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Entretanto, é necessário atenção, pois só será possível aproveitar o desconto até a data de vencimento da multa.

Ainda, é necessário que o próprio município esteja integrado ao Sistema de Municipalização do Senatran. As prefeituras que cumprirem os requisitos e desejarem fazer parte do SNE, possibilitando o desconto, devem requirir o convênio de multas com o Detran-GO, por meio de ofício encaminhado à presidência autarquia.

Ao todo, já são 37 cidades goianas que estão aptas a receberem o benefício, sendo elas Jaraguá, Jatai, Rio Verde, Luziânia, Goiânia, Minacu, Anápolis, Mineiros, Aparecida De Goiânia, Morrinhos, Águas Lindas De Goias, Novo Gama, Alexânia, Piracanjuba, Caldas Novas, Planaltina, Caldazinha, Porangatu, Catalão e Rubiataba.

Também entram na lista: Ceres, São Luís Montes Belos, Chapadão Do Céu, Santa Helena De Goias, Cidade Ocidental, Santo Antônio Do Descoberto, Cocalzinho De Goias, São João D’alianca, Cristalina, São Simão, Crixás, Silvânia, Formosa, Uruaçu, Goianésia, Vianópolis e Ipameri.