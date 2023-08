Com maior votação de Anápolis na última eleição, Márcio Corrêa assume mandato de deputado federal

Márcio Corrêa (MDB) foi empossado deputado federal nesta terça-feira (08). O presidente do MDB Anápolis assume a cadeira de Célio Silveira, que licenciou-se para tratar de questões de pessoais.

É o primeiro cargo eletivo que o empresário e cirurgião dentista ocupa. Terceiro colocado na disputa pela Prefeitura em 2020, ele teve 59.829 votos para deputado federal no ano passado. 28.328 obtidos somente em Anápolis.

“Chego à Câmara dos Deputados com toda a energia e força para mostrar trabalho e defender bandeiras importantes, com base em princípios que não abro mão e compromissos assumidos com as pessoas que acreditaram no nosso projeto”, afirmou Márcio Corrêa ao Portal 6.

Geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico e mais investimentos na área da saúde estão entre os principais eixos que o mandato do deputado federal vai atuar.

Com Márcio no Congresso Nacional, o MDB passa a ser o maior partido de Anápolis com representação nas Casas Legislativas. Na Câmara Municipal, a sigla tem três vereadores (Dra. Trícia, José Fernandes e Seliane da SOS) e na Assembleia Legislativa o deputado estadual Amilton Filho.