Com salários acima de R$ 5 mil, novos concursos públicos são abertos em Goiás

A Prefeitura de Cidade Ocidental, localizada no Entorno do Distrito Federal (DF), anunciou o lançamento de dois editais para concursos públicos do município.

No total, serão 150 vagas destinadas à contratação imediata para o quadro geral de servidores. As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior.

Os salários variam de R$ 1.341,63 a R$ 5.417,58, a depender do cargo. O certame contempla as etapas de prova objetiva, redação e análise de títulos.

As oportunidades são para as seguintes funções:

Auxiliar de Serviços Gerais

Eletricista de Baixa Tensão

Merendeira

Monitor de Transporte Escolar

Motorista de Veículo Leve

Motorista de Veículos Pesados

Operador de Máquinas

Tratorista

Agente Administrativo

Auxiliar em Saúde Bucal

Fiscal de Obras e Edificações

Fiscal de Posturas

Fiscal de Transporte Público e Trânsito

Fiscal de Tributos

Fiscal de Vigilância Ambiental

Fiscal de Vigilância Sanitária

Técnico em Contabilidade

Técnico em Enfermagem

Condutor de Ambulância

Assistente Social

Bibliotecário

Biólogo

Enfermeiro

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Fonoaudiólogo

Médico

Nutricionista

Psicólogo

Professor Nível III – AEE

Professor Nível III – Artes

Professor Nível III – Ciências

Professor Nível III – Educação Física

Professor Nível III – Espanhol Conversação

Professor Nível III – Geografia

Professor Nível III – História

Professor Nível III – Inglês

Professor Nível III – Inglês Conversação

Professor Nível III – Libras

Professor Nível III – Matemática

Professor Nível III – Pedagogia

Professor Nível III – Português

Também serão 20 vagas direcionadas para a Guarda Civil Metropolitana (GCM), com exigência de nível médio completo de ensino.

Os candidatos deverão ser aprovados nas etapas de prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação médica, psicológica e exames complementares.

Além disso, será solicitada uma comprovação de idoneidade e conduta ilibada, além de um curso de formação.

As inscrições para ambos os processos seletivos se iniciam no dia 13 de setembro e terminam no dia 06 de outubro.

Os interessados deverão acessar o site do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG), banca organizadora, para realizar o cadastro no certame de interesse.