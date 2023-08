Conheça a cidade encantada pertinho de Goiânia e Brasília que é refúgio para descansar

Na região Norte de Goiás, a 275 km de Goiânia e 130 km de Brasília, existe uma cidade encantadora que é um verdadeiro refúgio para quem busca relaxar.

Trata-se de Mimoso de Goiás, um município pacato, de aproximadamente 2.600 habitantes, mas que guarda uma grande quantidade de belezas naturais.

Inicialmente um distrito de Niquelândia, a localidade foi fundada oficialmente apenas em 1987 e tem no ecoturismo uma de suas maiores fontes de renda.

Um dos principais atrativos locais é a Nascente do Rio Bom Jesus. Localizada dentro das propriedades da Fazenda Hotel da Vovó.

Pagando uma pequena taxa para conhecer o local, os visitantes podem dar um mergulho nas águas transparentes do curso d’água, que possui uma beleza de tirar o fôlego. Quem se hospedar na estalagem tem acesso livre ao ambiente.

Além da Nascente do Rio Bom Jesus, quem curte um encontro com a natureza ainda pode explorar diversas opções de trilhas por Mimoso de Goiás, com a ajuda de guias locais, para unir lazer e segurança.