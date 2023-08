Em vídeo, Virgínia mostra evolução das obras da nova mansão em Goiânia

Enquanto aproveita as férias em Orlando, nos Estados Unidos (EUA), ao lado do marido Zé Felipe, a influenciadora Virgínia Fonseca continua de olho no Brasil e se mostra atenta ao progresso da construção da nova mansão dela em Goiânia.

Na terça-feira (08) a celebridade publicou um vídeo no perfil oficial no Instagram mostrando a evolução das obras da residência. A expectativa é que o imóvel fique pronto até o final de dezembro deste ano.

“Enquanto isso, em GO… Tá indoooo, Deus abençoe”, escreveu a empresária.

Conforme já compartilhado pela influenciadora em um vídeo no Youtube, a propriedade contará com uma brinquedoteca, piscina de 100 metros, varanda gourmet, estúdio de música, biblioteca e sala de cinema.

Além das áreas de lazer, Virgínia também informou que a residência terá sete suítes, closet, um quarto destinado para os funcionários e um elevador que liga a sala de estar e garagem.