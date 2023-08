Centro de Línguas da UniEVANGÉLICA oferece cursos para aprimorar habilidades linguísticas e culturais

Aprender um novo idioma é se divertir ao mesmo tempo em que amplia horizontes culturais. Se você quer iniciar esta jornada de transformação, o Centro de Línguas é o lugar ideal para quem quer iniciar essa jornada.

Você pode escolher entre: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, libras ou portuguese for foreigners e aprendê-lo com uma infraestrutura que só a UniEVANGÉLICA oferece. E o melhor: matrículas realizadas até o dia 22 de agosto, para qualquer curso, tem um incentivo garantido de 20% de desconto.

São diversos horários disponíveis para proporcionar a quem estuda e/ou trabalha a flexibilidade ideal. Além disso, você não precisa aguardar até o próximo semestre – novas turmas são formadas constantemente.

Sobre o Centro de Línguas

Com uma proposta inovadora, o Centro de Línguas da UniEVANGÉLICA conta com professores qualificados, uma estrutura completa com salas de aulas equipadas com computadores e televisores que proporcionam um aprendizado interativo, além de materiais oficiais de Oxford e National Gegraphic, que são internacionalmente conceituados.

E por falar em aprendizado, o espaço também disponibiliza uma biblioteca com acervo de literatura internacional e um Clube do Livro, onde os estudantes podem treinar suas habilidades de conversação e aprimorar o conhecimento cultural. Tudo isso em uma carga horária de 4,5 horas semanais, divididas entre disciplinas gramaticais e “Listening & Speaking”, que favorece a comunicação dentro da língua inglesa.

E mais: cada turma tem uma limitação de alunos, garantindo um melhor e mais eficaz acompanhamento pelos professores, então corra para não perder a sua vaga!

Ainda tem Dúvidas? Entre em contato com o Centro de Línguas da UniEVANGÉLICA

Telefone: (62) 3310-6819 / 0800 603 2023

WhatsApp: (62) 3310-6791

E-mail: [email protected]