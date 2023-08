Jovem grávida de dois meses morre após carro capotar vários metros na saída de Goiânia

Um trágico acidente acabou ceifando a vida da jovem empresária Andriele de Lima Fernandes, de apenas 24 anos, nesta quarta-feira (09). Ela foi vítima de um capotamento, na BR-060 – na saída de Goiânia para Guapó – e estava grávida de dois meses.

Em vídeo – captado pelas câmeras de segurança da rodovia – é possível ver o momento que o carro, em alta velocidade, perde o controle, bate contra uma mureta e capota vários metros a frente.

Segundo informações preliminares, uma possível razão para o capotamento seria o estouro de um dos pneus dianteiros, que já estaria “careca”.

O carro só parou quando atingiu um poste, sofrendo ainda mais danos. O poste chegou a ficar pendurado por apenas um fio, o qual foi rompido pela passagem de uma carreta, que o derrubou, quase atingindo transeuntes que tentavam ajudar a jovem.

Andriele, que já tinha duas outras filhas, fazia o percurso de Goiânia para Guapó, onde visitaria uma amiga. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar (PM), compareceu na cena e efetuou o desencarceramento do corpo da vítima. Foi constatado o óbito ainda no local.