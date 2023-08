Um supermercado na Áustria teve que ser fechado esta semana depois que uma aranha natural do Brasil, que estimula ereções longas e dolorosas, foi flagrada perambulando pela gôndola de bananas.

O gerente do estabelecimento avistou uma aranha preta e vermelha com cerca de dez centímetros e chamou os bombeiros, segundo informou o site TMZ. O supermercado Penny, em Krems an der Donau, está fechado desde que o animal foi avistado, na última terça-feira (8).

Os bombeiros suspeitam que a aranha pode ser da família Ctenidae, de uma espécie venenosa conhecida popularmente como armadeira ou aranha-bananeira (Phoneutria nigriventer), originária no Brasil, que chega à Europa escondida em cachos de banana.

O veneno dessa aranha “estimula” uma ereção que dura horas e pode ser extremamente dolorosa, segundo a revista Live Science. Pessoas picadas por ela podem sofrer de pressão alta e dores em todo o corpo. Em casos graves, o veneno pode levar à morte.

Funcionários selaram as caixas de banana da loja, que fica a cerca de 45 minutos a oeste de Viena, a capital do país, mas o animal continua à solta, segundo o jornal britânico The Mirror.

EREÇÃO É ‘EFEITO COLATERAL’

O relato sobre o tamanho e a coloração do animal foi o que levou as autoridades a apontarem a aranha brasileira que causa ereções como a possível espécie vista no mercado.

“A ereção é um efeito colateral que todos os que forem picados por essa aranha sentirão, junto com a dor e o desconforto”, disse ao The New York Post o Dr. Romulo Leite, do Medical College of Georgia, que estudou a aranha.

“Esperamos que, eventualmente, isso acabe no desenvolvimento de medicamentos reais para o tratamento da disfunção erétil”, completou.

Em 2012, a Smithsonian Magazine chegou a sugerir que a aranha poderia funcionar como o próximo Viagra.