Conheça o país repleto de ilhas paradisíacas e que brasileiros têm entrada facilitada

Cada país reserva a própria história e cultura local, mas poucos podem competir neste âmbito com a Grécia – considerada o berço da civilização ocidental, da democracia e também de algumas das paisagens naturais mais incríveis de todo o mundo.

Localizada no Sul da Europa, a Grécia coleciona ilhas paradisíacas, internacionalmente reconhecidas pelas águas cristalinas, belíssimos picos montanhosos e – é claro – a bagagem histórica.

Um bom exemplo é a Ilha de Creta. Na Mitologia Grega, o espaço é conhecido como o local de nascimento de Zeus, além de ter abrigado também o famoso Labirinto do Minotauro.

Hoje em dia, porém, o grande destaque fica por conta das ilhas lindas, da água transparente, os sítios arqueológicos e as ruínas de grandes palácios que, agora, caracterizam a arquitetura local.

É o mesmo caso, por exemplo, das ilhas de Milos, Mikonos e Santorini. Um simples olhar é suficiente para encantar qualquer entusiasta de viagens. Porém, a situação ganha um brilho ainda maior ao se tomar conhecimento das grandes histórias e aventuras por trás da vista.

A capital, Atenas, também não fica para trás e é o destino ideal para aqueles que buscam uma diversidade de atividades e locais para se conhecer.

Casa de grandes filósofos e pensadores, a cidade abriga pontos turísticos como o Teatro de Dionísio, o Estádio Olímpico – palco da primeira Olimpíada da Era Moderna – e até mesmo as imponentes colunas do Templo do Olimpo de Zeus.

E a melhor parte de tudo é que os brasileiros têm entrada facilitada no país. Isso porque não é necessário visto específico para ir até a Grécia e, apenas com um passaporte válido, os turistas vindos do Brasil podem visitar por 90 dias direto.

Além disso, no início deste ano, ambos os países assinaram o Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Turismo, pensado justamente para fomentar as viagens entre Brasil e Grécia, com foco no fortalecimento das relações. Ou seja, o tempo não poderia ser melhor para aproveitar tudo que esse berço histórico tem a oferecer.