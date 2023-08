Entenda como funciona o “teste da xícara de café” que está sendo usado em entrevistas de emprego

Um curioso teste em entrevistas de emprego tem dado o que falar na internet e repercutido em várias empresas pelo Brasil. É o chamado “teste da xícara de café”.

Nas entrevistas de emprego, esse modelo de avaliação não se refere a um experimento científico e sim a uma abordagem usada por alguns entrevistadores para avaliar a criatividade e a capacidade de pensamento crítico dos candidatos.

A febre começou com o executivo Trent Innes, ex-diretor administrativo da Xero Austrália, aplicando essas ideias nas empresas nas quais trabalhou por meio de entrevistas com pessoas que tentavam uma vaga.

Ao podcast The Ventures, o profissional explicou o caso em 2019, mas agora, em 2023, voltou a repercutir. “Sempre vou levar você para passear em uma de nossas cozinhas. E, de alguma forma, você sempre acaba saindo com uma bebida.”

Segundo o especialista, a eficiência do teste é comprovada depois que o candidato sai da entrevista, pois ajuda o recrutador a descobrir quem a pessoa é como funcionária, antes mesmo da sua contratação, e também a analisar a atitude do futuro colaborador de fazer as coisas por si mesmo.

“Uma das coisas que sempre procuro no fim da entrevista é: a pessoa que está fazendo a entrevista quer levar aquele copo vazio de volta para a cozinha?”, pergunta o executivo.

“Então, o que estava tentando descobrir era qual a tarefa de nível mais baixo que poderia encontrar, que, independentemente do que você fizesse dentro da organização, ainda fosse superimportante que realmente impulsionasse uma cultura de propriedade”, reforça Trent.

O executivo também explicou que essa avaliação em entrevista de emprego ajuda a mostrar o senso de propriedade do candidato à vaga na empresa e sua força de vontade para cooperar com a rotina de trabalho.