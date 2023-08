Em um mundo repleto de incertezas, a vida muitas vezes nos surpreende com desfechos inesperados e dramáticos. Por entre os relatos mais inusitados e trágicos, surgem casos de mortes cujas causas desafiam a lógica e o entendimento.

A única certeza que temos da vida é a da nossa morte. Não existe dia nem hora certa para ela chegar. Só que algumas acontecem pelo mundo de forma tão inesperada e repentina que muitas vezes não conseguimos nem acreditar.

Nessa lista separamos para você seis ocorrências que demonstram a fragilidade da existência humana diante de situações surpreendentes e, por vezes, inexplicáveis.

6 causas de mortes mais inesperadas que já aconteceram

1. Diarista morre após levar choque enquanto lavava calçada no primeiro dia de trabalho

Em Jataí, sudoeste de Goiás, a diarista Renata Ferreira Lopes, de 24 anos, morreu após tomar um choque enquanto limpava a calçada de um quintal com uma lavadora de alta pressão.

Segundo o delegado Marlon Luz, era a primeira vez que a mulher trabalhava na casa.

2. Mal súbito em jogo de futebol

Em Sacramento, Minas Gerais, eleito Mister Minas Gerais 2016, o modelo e empresário Lucas Freitas, de 30 anos, morreu após sofrer um mal súbito durante uma partida de futebol com amigos. Segundo publicado, ele deixou duas filhas de 03 e 06 anos de idade.

3. Homem morre após fazer uma tatuagem

Em abril de 2021, em Curitiba, David Luiz Porto Santos, de 33 anos, morreu quando fazia uma tatuagem no braço esquerdo. De acordo com informações da mulher do rapaz, ele passou mal depois que o tatuador passou o anestésico no corpo para aliviar as dores das agulhadas.

4. Eletrocutado por fones de ouvido

Em um cenário digital em que vivemos, o uso de fones de ouvido revelou-se fatal quando um homem foi eletrocutado por meio de seu dispositivo enquanto o carregava. Uma advertência sombria sobre os perigos invisíveis que podem espreitar em nossa rotina diária.

5. Mulher morre intoxicada após beber 2 litros de água

No estado de Indiana, nos EUA, Ashley Summers, de 35 anos, morreu por intoxicação após beber 2 litros de água em 20 minutos. Após sentir tontura e dor de cabeça, sintomas de desidratação, só que nenhuma quantidade de água conseguia saciar sua sede.

Ela resolveu tomar quatro garrafas de 500 ml contendo água e, logo em seguida, desmaiou na garagem, depois de sofrer um inchaço cerebral, segundo o Globo.

6. Homem morre soterrado por 16.000 pedaços de queijo na Itália

Em Bergamo, na Itália, o queijeiro italiano Giacomo Chiapparini, de 74 anos, morreu após ser esmagado por milhares de pedaços de queijo Grana Padana na sala de maturação de sua fábrica.

A CNN informou que havia cerca de 10 corredores de prateleiras do chão ao teto com cerca de 1600 peças de queijo por corredor, totalizando 16.000 pedaços de queijo.

