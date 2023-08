Teve a bicicleta elétrica furtada em Anápolis e acabou achando em lugar surpreendente

Um caso envolvendo um furto de uma bicicleta teve uma reviravolta digna de filme de cinema. Isso porque, após perder as esperanças de recuperar o produto, a vítima, 22 anos, acabou encontrando o item sendo vendido dentro de uma loja de bikes, no Centro de Anápolis. A cena aconteceu neste sábado (12).

Conforme apurado pelo Portal 6, tudo começou após a jovem ter o veículo furtado no dia 19 de julho. Já sem expectativa de encontrá-lo e passado mais de um mês, ela então decidiu sair para comprar um novo bem em um estabelecimento localizado na Rua Quintino Bocaiúva.

Foi neste momento que a história teve uma reviravolta. Após informar o modelo almejado por ela, passar o contato telefônico para o proprietário do comércio, de 57 anos, e sair do ambiente, o dono do local foi abordado por um homem, de 48 anos, que circulava em uma bicicleta elétrica.

Na ocasião, ele pediu para que o empresário o deixasse carregar o veículo no lado de fora da loja. Logo em seguida, o homem ainda afirmou que iria sair por algum tempo, mas que se alguém estivesse interessado na bicicleta, ela estaria à venda.

Ao ver que o item oferecido por ele tinha descrições parecidas com o que a verdadeira proprietária buscava, o dono da loja decidiu telefonar para a cliente informando sobre a venda do produto, o que a fez retornar ao local.

Foi neste momento que a surpresa aconteceu, a mesma reconheceu o item como sendo a bicicleta furtada. Após a ação, a mulher procurou uma delegacia da Polícia Civil (PC) para tentar reaver o bem.

Em depoimento, o homem que estava vendendo o objeto afirmou que havia comprado o veículo na feira da Marreta na quinta-feira (10) pelo valor de R$ 600 e mais uma bicicleta.

Após a confusão, todos os envolvidos e o veículo foram encaminhados até a Central de Flagrantes e o homem que estava comercializando o produto foi preso.