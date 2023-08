Frase histórica e inusitada está estampada no lema da bandeira de cidade em Goiás

Entre tantas cores, formas e frases estampadas nas bandeiras dos municípios goianos, uma delas chama atenção pela escolha inusitada dos elementos. É o caso de Itaguari, cidade fundada por volta de 1950, localizada no Noroeste de Goiás, e que conta com quase 5 mil habitantes.

Além de ter uma organização geométrica muito semelhante à bandeira do Sol Nascente, utilizada pelo Japão no período Imperial e resgatada como símbolo da força marítima e auto defesa do país, outro detalhe chama atenção na composição.

Os dizeres “Trabalha e Confia” também estampam o modelo, situados no canto superior direito, ao redor do brasão. Uma coincidência é que as mesmas palavras estão estampadas na bandeira do estado do Espírito Santo.

Nos dias atuais, pode até parecer o bordão de algum coach motivacional, mas na realidade a frase teria derivado de um mandamento de Santo Inácio de Loyola – famoso fundador da ordem jesuítica da Igreja Católica.

Originalmente, a frase completa expressava: “Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus”. Loyola era espanhol e viveu entre os anos de 1400 e 1500 e foi beatificado, ou seja, declarado santo pelo Papa Paulo V, ainda em 1609.

Os elementos, de origens distintas, se reúnem de forma inusitada no baluarte da cidade de Itaguari, trazendo um pouco mais de diversidade cultural para o contexto goiano.