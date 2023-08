Maior operadora ferroviária do país vai investir em cidade turística de Goiás

Maior operadora de logística ferroviária do Brasil, a Rumo Logística, responsável pelas obras da Ferrovia Norte-Sul, aderiu oficialmente ao Programa Juntos pelo Araguaia (JPA).

Com isso, serão investidos recursos para recuperação florestal de 400 hectares no município de Mineiros, no Sudoeste de Goiás.

A iniciativa JPA se trata de uma cooperação público-privada, que visa a revitalização de áreas degradadas ao longo da bacia hidrográfica do rio, nos estados de Goiás e do Mato Grosso.

Em Mineiros, a Rumo financiará inicialmente a recuperação de 50 hectares, com o trabalho em si ficando a cargo da STCP Engenharia de Projetos.

Esse investimento será uma espécie de piloto, para avaliar o impacto e resultado das ações efetuadas.

Além disso, ao total, o público-alvo do JPA engloba a população de outros 15 municípios dos estados de Goiás e mais 12 no Mato Grosso.