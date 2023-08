Se você nunca ouviu falar em numerologia ou qual o seu verdadeiro número da sorte, então você está fazendo algumas coisas bem erradas.

A verdade é que existem algumas técnicas para descobrir qual o seu número da sorte, seja analisando sua data de nascimento ou seja de acordo com o seu nome (baseado no gráfico de Pitágoras).

Independente do método adotado, o seu número da sorte pode dizer muito sobre a sua personalidade, seu atual caminho e os próximos passos para o futuro.

Quer saber como? Então veja só!

A primeira técnica, e mais comum, pode ser utilizada somando os números da sua data de nascimento.

Um exemplo prático: 09/05/1996. Depois de somar todos (09/05/1996 = 9+5+1+9+9+6 é igual a 39), some o resultado. No caso, 3+9 (12, some outra vez e obterá o número 3). Logo, este é o seu número da sorte.

A segunda, e também muito interessante, é observar as letras do seu nome e perceber em quais locais da tabela elas se encaixam. Ficou curioso? Veja abaixo!

Numerologia: entenda o que o seu número da sorte diz sobre seu futuro:

Número 1

Atributos de liderança, criatividade, ambição e coragem definem o número 01, como pontua a numerologia.

Representando o princípio de todas as coisas, indivíduos representados por esse número da sorte exibem um espírito pioneiro e empreendedor. Eles evitam ser comandados e preferem agir de forma independente.

Contudo, é necessário estar alerta, já que traços autoritários e egocentrismo podem emergir em sua rotina. Se apegue a este número e conseguirá obter o tão esperado local de sucesso!

Número 2

Dotados de habilidades diplomáticas, os portadores do número 2 promovem a harmonia e a união. São extremamente sensíveis e têm um lado emocional delicado, tornando-se propensos a ferimentos emocionais. No entanto, possuem uma grande aptidão para resolver desafios.

A insegurança e a autoestima reduzida são as características que podem prejudicar quem tem o 2 como seu número da sorte. É bom ser mais resiliente e autoconfiante para obter o espaço de reconhecimento desejado.

Número 3

As pessoas que apresentam o número 3 como o seu próprio algarismo da sorte tendem a ser mais extrovertidas, criativas e afáveis. Elas têm um toque de vaidade, destacando-se por suas habilidades de comunicação e expressão.

Em algumas ocasiões, tendem a se deixar levar por expressões exageradas e a ceder ao pessimismo. Além disso, podem ter dificuldade em lidar com críticas negativas dirigidas a eles. É bom se atentar a isso para não prejudicar sua caminhada.

Número 4

Já aqueles que têm o número 4 são incansavelmente trabalhadores e persistentes em todas as áreas de suas vidas. São pessoas mais seguras e práticas, que buscam uma base sólida para si mesmas e para suas famílias. No entanto, precisa trabalhar mais o lado emocional e carente.

Arrisquem-se com os números 4 e percebam a sorte cada vez mais próxima.

Número 5

Caracterizados pela curiosidade, alegria, espírito aventureiro e senso de liberdade, os portadores do número 5 como o próprio da sorte levam uma vida animada e variada. No entanto, sua propensão a buscar prazeres momentâneos pode dificultar a manutenção de relações duradouras.

Os aspectos negativos que podem surgir incluem uma falta geral de responsabilidade e estresse mental.

Número 6

De acordo com a numerologia, os indivíduos portadores do número 6 como o algarismo da sorte tendem a ser mais afetuosos, carinhosos e generosos. Eles investem seu amor no lar, na família e nos amigos mais próximos. A busca por um parceiro ou parceira frequentemente se destaca como uma das principais motivações em suas vidas.

É importante que eles estejam conscientes de sua tendência ao nervosismo, à impaciência e à possessividade. Caso suas demonstrações de afeto não sejam correspondidas, podem enfrentar uma inclinação significativa à depressão.

Logo, é bom iniciar uma autoavaliação para não se deixarem prejudicados com essas falhas.

Número 7

Caracterizados pela excentricidade e curiosidade, aqueles que carregam o número 7 têm aversão a seguir regras e têm um anseio pelo conhecimento para compreender tanto a si mesmos quanto o mundo ao seu redor.

Além disso, o número 7 também está ligado a traços menos favoráveis, como preguiça e desânimo, segundo a numerologia.

Para conseguir alcançar o sucesso, é preciso focar nestas falhas e corrigi-las o quanto antes. A sede por conhecimento fará de vocês grandes vencedores.

Número 8

Caracterizadas por seu espírito empreendedor e ambição, as pessoas detentoras do número 8 possuem uma habilidade natural para a organização, o que pode impulsioná-las em direção a suas metas, resultando em conquistas profissionais notáveis.

No entanto, quando desequilibradas, esse número pode estar associado a uma busca excessiva por bens materiais e ao egoísmo. Pessoas com esse número podem demonstrar desconfiança e, ocasionalmente, arrogância.

Cargos de liderança podem aparecer em breve, mas saiba controlar suas emoções de forma mais equilibrada.

Número 9

Por fim, a personalidade das pessoas com o número 9 é marcada por sua generosidade e empatia. Elas apreciam o tempo que passam sozinhas, valorizando sua privacidade e autonomia.

Alguns exemplos de pontos desfavoráveis incluem a falta de autoestima, a tendência a sempre colocar os outros em primeiro lugar, a adoção de uma mentalidade de vítima e a propensão à melancolia.

Para conseguir o sucesso profissional, será preciso colocar na balança quais são suas verdadeiras prioridades atualmente.

