Pertinho de Goiânia, chalé escondido reúne conforto, luxo e área verde para relaxar

Após dias cansativos, o que os goianos mais anseiam é o merecido descanso. Assim, quando os dias de folga enfim chegam, nada melhor do que buscar opções relaxantes para aproveitar e, claro, sem sair de Goiás. Afinal, o ideal é a praticidade.

Então, para quem busca por uma experiência única e ao mesmo tempo luxuosa, com uma impressionante ligação com a natureza, o Chalé do Lago Spa de Luxo, presente no Airbnb, é uma ótima opção.

Localizado em Senador Canedo, a 13 minutos do Shopping Flamboyant – em Goiânia – o amplo espaço conta com um ambiente exclusivo para aqueles que buscam viver bons momentos.

Reunindo conforto, sofisticação e privacidade, o imóvel está presente nos arredores de um santuário de belezas naturais e preservação da fauna e flora, permitindo uma profunda conexão com a natureza.

Além do mais, o espaço encantador conta com uma banheira de hidromassagem, jardim de inverno, cozinha americana, uma varanda com vista para o lago, assim como um charmoso píer no lago exclusivo para uso dos hóspedes e perfeito para um jantar especial.

Com a segurança de um condomínio fechado, o local é perfeito para viver bons momentos ao lado da família ou para passar um tempo a sós com o companheiro, afinal, o chalé também consegue ser bastante romântico.