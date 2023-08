Uma advogada de 48 anos foi encontrada morta com sinais de espancamento dentro do próprio carro em Cuiabá. Um homem, que ela havia conhecido horas antes, foi preso por suspeita de cometer o crime.

O corpo de Cristiane Castrillon da Fonseca foi encontrado pelo irmão dela no Parque das Águas na tarde deste domingo (13).

A mulher tinha confraternizado com familiares até as 22h do sábado (12), quando saiu para um bar nas imediações da Arena Pantanal.

Ela foi vista saindo do local acompanhada por um homem que tinha acabado de conhecer, mas não voltou para casa.

Preocupados, familiares buscaram o paradeiro de Cristiane por um aplicativo de celular, que rastreou a vítima dentro do Parque das Águas.

O irmão da mulher foi até o local e encontrou o corpo dentro do veículo. Ele chegou a levá-la ao hospital, onde a mulher teve a morte constatada.

A polícia fez diligências e foi até o local no qual Cristiane foi vista pela última vez, dentro de uma casa no bairro Santa Amália.

SUSPEITO É PRESO

Câmeras de segurança da rua registraram o veículo da vítima saindo do local com o suspeito do crime na direção.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e prestou depoimento à polícia na manhã de hoje.

Ele disse que dormiu com a vítima, mas entrou em contradição ao tentar explicar o que ocorreu após ela chegar na casa dele, segundo a Polícia Civil.

“Foi um crime bárbaro que ficou caracterizado pelo feminicídio praticado em razão do gênero da vítima, sendo a vítima espancada e asfixiada até a morte pelo fato de ser mulher”, afirmou Marcel Oliveira, delegado da DHPP de Cuiabá.

A identidade do homem preso não foi divulgada pela polícia.

A Seccional Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), emitiu uma nota de pesar sobre a morte da advogada.

“A OAB-MT requer uma resposta célere para mais esta morte violenta. Neste momento de dor e tristeza, a Ordem dos Advogados manifesta extremo pesar e estende condolências a todos os familiares e amigos da vítima”, declarou a OAB-MT, em nota.