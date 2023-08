Pedestre morre atropelado ao deitar em rodovia goiana e motorista não conseguir frear

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu em um acidente com características pouco comuns na noite da segunda-feira (14). Na mesma situação e local, na GO – 010, sentido Goiânia – Bonfinópolis – uma segunda vítima também ficou ferida.

O Portal 6 apurou que o motorista, que trafegava em um veículo de modelo Renault Sandero, teria tentado frear ao ver um grupo de pessoas no meio da pista.

A vítima fatal estava sem documentos no momento do acidente e não foi identificada. Conforme o motorista, ela estaria deitada na rodovia quando tudo aconteceu. Já o outro integrante do grupo tentou correr, mas foi atingido.

Assim que ocorreu o atropelamento, outros presentes na cena teriam atravessado a pista, entrado em um carro, e foram embora. Assim, nessa situação inusitada, o condutor acionou a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, as autoridades se depararam com uma das vítimas já sem sinais vitais. A outra estava desacordada, foi socorrida e recobrou a consciência.

O Instituto Médico Legal (IML) compareceu no local e realizou a remoção do corpo. O ferido foi encaminhado às pressas para ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). O condutor ainda realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.