Magoado com a Globo, Renato Aragão é homenageado na Record com Dedé Santana

GABRIEL VAQUER, SE – Magoado com a Globo por não ter sido convidado para participar do Criança Esperança, Renato Aragão será homenageado pela Record junto com Dedé Santana. Eles gravaram uma entrevista na última quarta com o repórter Michael Keller que será exibida no Domingo Espetacular, dia 20 de agosto.

Na conversa, eles relembraram o início da carreira na televisão como Os Insociáveis, exibido na Record entre 1971 e 1974. O programa foi uma espécie de embrião de ‘Os Trapalhões’, humorístico que foi atração dos domingos da Globo entre 1977 e 1994.

O encontro faz parte de uma série de reportagens da Record que celebram os 70 anos de fundação da emissora. Já foram recebidos e homenageados nomes como Ana Maria Braga, Ratinho, Eliana, entre outros artistas.

Dedé Santana se mostrou animado com a homenagem e com o reencontro com Aragão, que interpretava Didi Mocó no humorístico. “É sempre bom lembrar a carreira e a vida com o Renato, né?”, disse, em encontro com a reportagem, no Rio.

A homenagem da Record a Renato Aragão vem logo após a concorrente não tê-lo convidado para seu programa beneficente, idealizado pelo humorista nos anos 1980. “Renato simplesmente não foi chamado pela Globo”, diz Lilian Aragão, mulher do ator, em entrevista à Folha de S.Paulo no início do mês.

“Ele participaria com o maior prazer, é um programa que ajudou a criar”. Segundo Lilian, Renato ficou “muito triste” por não ter sido lembrado nem ter recebido qualquer homenagem no programa. “Ele se dedicou ao Criança Esperança por quase trinta anos!”.