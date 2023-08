As notícias são boas para certos signos que vão sorrir mais e deixar os traumas do passado para trás, abrindo novas portas para a felicidade.

Alguns cículos precisam ser encerrados urgentemente para melhorar o presente e, dessa vez, essas pessoas conseguirão colocar um ponto final definitivo.

Essa nova etapa será tão abençoada e positiva que poderá causar muita inveja em gente ruim e próxima. Aproveite para se afastar delas também.

Confira quais serão as casas mais afetadas positivamente com essas viradas de chaves ainda no mês de agosto. Veja!

3 signos que vão sorrir mais e deixar o passado que tanto incomodava para trás:

1. Touro

Um dos piores problemas dos taurinos é a dificuldade em fechar ciclos e seguir em frente sem olhar para trás. Apesar de ser muito decidido, recomeçar a vida sem alguém importante causa uma confusão mental muito forte nos nativos.

Mas agora tudo será diferente! Quem tiver de sair, ficará para trás sem chances de recomeço. Esse período será muito aprendizado.

Além disso, com todos os “adeus” necessários, o brilho do taurino será recuperado.

2. Câncer

O canceriano é outro que tem muita dificuldade em finalizar as histórias com quem se envolveu fortemente. Acontece que o tempo de vocês dois já encerrou.

Enquanto não liberarem os espaços do coração, retirando os traumas antigos, não será possível recomeços e novas pessoas incríveis.

E, como este é o momento mais oportuno para começar do zero e voltar a ser feliz, é bom fechar esse capítulo e abrir uma nova página da vida.

3. Escorpião

Por fim, o escorpiano é um outro signo que vive remoendo as dores do passado. Apesar de não estar mais conversando com essa pessoa, ela ainda não sai dos seus pensamentos.

Não dê vida a essas sensações. É fundamental limpar essa bagunça e voltar a viver novamente, com mais sorrisos, leveza e relacionamentos recíprocos.

