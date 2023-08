Ponto turístico em Goiás é conhecido pelos relatos de alienígenas

Um dos principais pontos turísticos quando se fala sobre Goiás é a famosa Chapada dos Veadeiros. O que não falta são belas paisagens, cachoeiras e, surpreendentemente, relatos de vida extraterrestre. Alto Paraíso de Goiás, principalmente, se destaca por todos esses motivos.

Localizado a 440 km de Goiânia, o município é um dos oito que compõem a Microrregião da Chapada. Com uma população de pouco mais de 10 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Alto Paraíso é um ponto comum entre diversos públicos.

Esotéricos, aventureiros, apaixonados por ficção científica e ecoturistas são atraídos pelo local que oferece cânions, rios cristalinos, piscinas naturais, minas de quartzo e diversas cachoeiras.

No entanto, para além das belezas naturais, os relatos de alienígenas são relembrados ao redor da cidade, que ganhou o título de “Capital Brasileira do Terceiro Milênio”. De acordo com os moradores, a posição da Chapada favorece o avistamento de seres de outros planetas, atraídos ao local por ser “iluminado”.

Acredita-se que há uma placa de milhões de toneladas de quartzo no subsolo da região, o que tornaria o ponto facilmente visível observando do espaço. Como é possível encontrar pessoas que juram terem visto provas de vida extraterrestre, o turismo ufológico em Alto Paraíso oferece diversas atividades relacionadas à teoria.

Por exemplo, há expedições noturnas para observação do céu em que guias especializados levam turistas a pontos estratégicos. Já na cidade, é possível encontrar estátuas de alienígenas, óvnis e muitas lembrancinhas ufológicas.

Belezas naturais

Alto Paraíso também é um município amado entre aqueles que querem desfrutar de belas paisagens. A Catarata dos Couros, cachoeiras Carioquinhas, do Segredo, Almécegas I, Saltos do Rio Preto e Loquinhas e Vale da Lua são apenas alguns exemplos de pontos turísticos amados na região.