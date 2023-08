Deputado federal Adriano do Baldy anuncia a morte do pai: “saudade profunda”

Menos de dois meses após perder a mãe, o deputado federal Adriano do Baldy (PP) usou as redes sociais neste sábado (19) para anunciar a morte do pai, Antônio Avelar, de 81 anos.

A causa da morte não foi divulgada, no entanto, o político utilizou a publicação para prestar uma homenagem ao genitor.

“Suas memórias e sua influência moldaram quem sou hoje. Cada conselho, cada riso compartilhado, permanecerão eternamente em mim. A saudade é profunda, mas o amor e a gratidão que sinto por tê-lo tido como pai são infinitos”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriano do Baldy (@adrianodobaldyoficial)

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB) lamentou a morte de Antônio, desejou os pêsames para todos os entes queridos e ainda almejou que o deputado “encontre conforto nas memórias e ensinamentos de seu pai”.

Outras autoridades políticas, como a prefeita de Caçu, Ana Claudia, e o atual presidente da Agehab, Alexandre Baldy, também se pronunciaram sobre o falecimento, desejando conforto para o parlamentar.