Motociclista morre após perder controle da moto e atingir poste, em Aparecida de Goiânia

Um motociclista, de 32 anos, morreu após colidir contra um poste enquanto trafegava no setor Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (19).

Conforme apurado pelo Portal 6, toda a situação ocorreu por volta das 03h da manhã, horário em que a vítima estava circulando na Avenida São Paulo.

Em um dado momento, durante o trajeto e por motivos não revelados, o homem acabou perdendo o controle do veículo e se chocou contra a estrutura.

Após a ação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionada, compareceu no local e atestou o óbito da vítima. A Polícia Militar (PM) também esteve no lugar.

Além da PM, a Polícia Técnico Científica também esteve no ambiente para realização de uma perícia e retirada do corpo.