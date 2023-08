Bilionário que criou o ChatGPT dá conselho valioso para quem quer ser rico

O empreendedor e investidor americano Sam Altman se tornou destaque no mundo da tecnologia atualmente devido ao desenvolvimento da Inteligência Artificial ChatGPT.

Ele ficou conhecido também por ser o presidente da Y Combinator, uma aceleradora de startups com sede no Vale do Silício, e CEO co-fundador da OpenAI.

Com a ascensão da popularidade das inteligências artificiais pelo mundo, Sam está surfando no sucesso de seu trabalho e começando a faturar alto com o projeto.

Segundo estimativas de especialistas do ramo de tecnologia, em breve o homem estará com fortuna próxima à de figuras conhecidas como Elon Musk, Bill Gates ou Mark Zuckerberg.

E uma fala do criador do ChatGPT, publicada pelo portal Genbeta, deu o que falar na internet a respeito de um conselho valioso que ele dá para quem quer ser rico.

O Conselho de Sam Altman Para Quem Quer Ser Rico

De acordo com a publicação, o CEO conta que para uma pessoa que deseja ficar rica, ela deve esquecer o pensamento em salário e focar em coisas que aumentem rapidamente o seu dinheiro. Em outras palavras: focar em investimentos.

De acordo com trecho publicado no Genbeta, ele conta que “o maior mal-entendido econômico da minha infância foi que as pessoas ficavam ricas porque tinham salários altos”.

E reforça “embora haja algumas exceções, quase ninguém na história da lista da Forbes chegou lá com um salário: você realmente fica rico ao possuir coisas que aumentam rapidamente de valor”.

O CEO reafirma que a ideia é ser parte de um negócio, investir em imóveis, recursos naturais, propriedades intelectuais ou mesmo outras coisas semelhantes.

Não pensar apenas em aumentar o dinheiro trabalhando mais tempo e sim buscando investimentos que vão te trazer fonte de renda maior que a que você já capta.