SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) – O Colégio Santa Maria, na Zona Sul de São Paulo, divulgou um comunicado às famílias de uma turma para que orientem os estudantes a não “soltarem gases” na sala de aula.

O texto, que circula nas redes sociais, diz que a postura dos alunos atrapalha o “desenvolvimento das aulas”. “Alguns estudantes estão tendo uma postura bastante desrespeitosa com os colegas e com os professores, atrapalhando o desenvolvimento das aulas, pois estão soltando gases durante as mesmas”.

A escola define a atitude dos estudantes como “falta de educação”: “Tem prejudicado o desenvolvimento pedagógico e a dinâmica das aulas”.

O comunicado é direcionado a uma turma do 6º ano. O Colégio Santa Maria enviou uma nota ao UOL em que afirma que o pedido foi divulgado após pedido de outros estudantes. “Que vinham se mostrando incomodados com a frequência com a qual colegas estavam soltando gases, intencionalmente, durante as aulas, apesar das orientações feitas pelos diferentes professores da série”.

A nota ainda levanta a possibilidade de algum aluno sofrer de problemas gastrointestinais. “Levando-se em consideração a possibilidade de que algum estudante tenha problemas gastrointestinais, a família nos informasse para que juntos pudéssemos estabelecer os melhores procedimentos, evitando as situações recorrentes acima citadas”, completa a escola.