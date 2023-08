Conheça a terra misteriosa que fala francês e grande parte dos moradores é do Brasil

Pode parecer algo difícil de se acreditar, mas existe uma região onde o francês é a língua oficial, ainda que a maior parte dos moradores são brasileiros.

Se você pensa que esse é um lugar distante e desconhecido, se enganou. Isso porque essa “terra misteriosa” se encontra na América do Sul, vizinho ao Brasil.

Trata-se da Guiana Francesa. Embora haja uma confusão entre as pessoas, o local não é um país independente, mas sim um território que pertence à França.

Com uma área de 83.846 km², a região faz fronteira com o Suriname a oeste e com o estado do Amapá (AP) ao leste.

Devido à proximidade com o estado amapaense, grande parte da população local é composta por imigrantes brasileiros.

Apesar de 90% do território da Guiana Francesa ser composto pela Floresta Amazônica, a região abriga um dos principais centros espaciais europeus.

No Centro Espacial de Kourou, os visitantes podem conhecer o Musée de l’Espace, atrativo que reúne um amplo acervo com peças de naves, maquetes e também simuladores espaciais.

Por fim, o território também compartilha alguns elementos culturais com o Brasil. O Carnaval, por exemplo, é uma data muito celebrada – e muito extensa também!

Considerado o maior carnaval do mundo, as celebrações na Guiana França se iniciam ainda em janeiro e duram até a quarta-feira de cinzas, em fevereiro ou março.