Conheça a kitnet mais cara do Brasil que está avaliada em mais R$ 1,6 milhões

Tem dado o que falar nas redes sociais um vídeo mostrando o interior da kitnet mais cara do Brasil, localizada em Balneário Camboriú (SC). Os internautas ficaram em choque com o valor milionário.

Publicada no perfil do youtuber especializado em construção civil, Jeferson Andrei Cherobin, a gravação começa com a apresentação da sacada, com vista ampla para uma praia sulista.

Entrando no imóvel, que conta com apenas 33 m², é possível ver uma pequena cozinha mobiliada, um banheiro social e um quarto, um pouco mais extenso – que poderia ser conjugado com a sala, caso o comprador sentisse a necessidade.

A kitnet está localizada no prédio com a metragem quadrada mais cara do país e, por essa razão, está avaliada em R$ 1,6 milhão, o que deixou toda a internet muita surpresa, já que o valor exorbitante permitiria a compra de outros locais mais espaçosos e confortáveis.

“Pagar quase dois milhões de reais em um lugar que mais parece um cativeiro?”, questionou um internauta nos comentários da publicação. Veja só!