A chegada do 5º dia útil é uma das datas mais aguardadas pelos trabalhadores brasileiros que estão almejando receber o próximo salário e, assim, pagar as contas e resolver as pendências financeiras de uma vez por todas.

No entanto, apesar de ser bastante aguardada por todos os empregados, muitos ainda seguem perdidos sobre quando o próximo dia útil cairá em cada mês.

Pensando nisso, leia até o final, e saiba quando vai cair o pagamento do 5º dia útil nos próximos meses de 2023.

5º dia útil: veja quando vai cair o pagamento nos próximos meses de 2023

O conceito do “5º dia útil” é uma referência importante para muitos trabalhadores, já que ele marca o dia em que a maioria das empresas efetua o envio dos salários.

Em um mês comum, o pagamento ocorre até o quinto dia útil após o início do mês. No entanto, devido a variações de feriados e finais de semana, essa data pode se deslocar, trazendo algumas dúvidas sobre quando exatamente os acertos mensais de salários para os funcionários serão realizados nos próximos meses de 2023.

Para sanar de vez as dúvidas dos trabalhadores que ainda seguem no escuro sobre as datas de pagamento que serão realizadas ainda no restante do ano, veja como ficam as datas de cada dia de pagamento.

Em setembro de 2023, por exemplo, o primeiro dia do mês cairá em uma sexta-feira. Por conta disso, o 5º dia útil, ou seja, o dia do pagamento de muitos será na quarta-feira (06).

Já em outubro, o pagamento dos trabalhadores será realizado na sexta-feira (06) uma vez que o dia 1 cairá no domingo. Em contrapartida, no mês de novembro, a data cairá no dia 07, na terça-feira, já que o dia 1 cairá na quarta-feira.

Por fim, em dezembro, o pagamento será realizado no dia 06, em uma quarta-feira, já que o dia 1 cairá ainda na sexta-feira. Então, fica a dica!

