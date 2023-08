Gringa se emociona com o que ganhou após almoçar em restaurante no Brasil

Uma influencer estrangeira viralizou no Instagram depois de postar um vídeo em que ela recebe uma surpresa emocionante em um restaurante no Brasil.

Professora de inglês, a dona da página @InglêsComAGringa vende cursos para pessoas aprenderem o idioma. Ela é muito conhecida na internet como “gringa”.

A influencer viaja pelos países e encanta os internautas com sua simpatia e jeito irreverente. Ao parar em um restaurante no Brasil para uma refeição, foi surpreendida com o carinho de um fã que a reconheceu.

No vídeo, a mulher mostra gratidão dizendo “gente, o povo brasileiro realmente é diferenciado. Sabe o porquê? Por que na verdade a gente nem tá tão grande (na conta do Instagram), sabe? Mas os seguidores são muito queridos.”

E continua: “aí um seguidor nosso reconheceu a gente. Aí a gente terminou de comer aqui, né, aí ele trouxe isso aqui de presente que fala a ‘gringa e o maridão’. Um pudimzinho!”

E finalizou “dá dó de comer isso aqui, não quero não, mas óh, povo brasileiro, vocês são diferenciados. Eu amo vocês de coração!”

A postagem viralizou e atingiu várias curtidas. Nos comentários, os seguidores encheram a influencer de carinho pelo trabalho que sempre presta em seu perfil na internet.

Confira o vídeo completo: