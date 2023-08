Motorista que estacionou errado encontra surpresa ao entrar no veículo

Em uma cidade em Blumenau um motorista de um veículo recebeu um bilhete com um recado inusitado que viralizou na internet.

Uma página local de humor da cidade compartilhou a foto com o recado dos pedestres locais e a história deu o que falar entre os internautas.

O motorista estacionou o carro em uma vaga em frente ao comércio pois estava seguindo o gps, que indicou que aquele seria o destino final.

Só que, ao consultar novamente, ele percebeu que seu compromisso estava no outro lado da rua e o carro ficou estacionado na calçada de forma completamente inapropriada para pedestres e motoristas.

No bilhete, a seguinte mensagem foi escrita: “o senhor foi bem egoísta. Não pode estacionar aqui. Deus tá vendo.”

Quando o condutor foi ao local certo do compromisso e voltou ao carro encontrou a surpresa em papel no vidro da frente. Na porta do estabelecimento, a atendente o esperava.

Ele pediu desculpas e alegou que pensou que lá era uma estacionamento público.