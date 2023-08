UFG abre inscrição para os três primeiros cursos em Anápolis

A Universidade Federal de Goiás (UFG) definiu oficialmente que estará presente em Anápolis, e os cursos já foram anunciados.

Serão ofertadas, inicialmente, três pós-graduações: tecnologias analíticas e processos aplicados à indústria (TAPAI); segurança em redes e sistemas; e cidades inteligentes e economia circular.

O curso de cidades inteligentes e economia circular, o período se estende até 23 de outubro. Em ambos os casos as aulas serão ministradas de forma semipresencial. São 5o vagas sendo (10%)destinadas a servidores da UFG e os 2%para grupos minoritários – e os candidatos poderão preencher o formulário de forma totalmente online. Além disso, é necessário anexar uma série de documentos exigidos.

Já para os interessados em TAPAI o prazo é até o dia 15 de setembro. O ato de inscrição deve ser feito na Coordenadoria do curso Tecnologias Analíticas e Processos Aplicados a Indústria (TAPAI) do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, sala nº 234, com sede no Campus Samambaia II, Bloco I.

Já com relação a pós graduação referente à especialização de segurança em redes e sistemas, o edital e as datas ainda serão divulgados.

Para se inscrever e saber mais sobre as oportunidades, basta acessar o site pos.ufg.br.

As aulas presenciais irão ocorrer no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEItec).