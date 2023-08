Brasileiros podem curtir passeios incríveis na Argentina sem pesar no bolso; veja

Um dos destinos preferidos entre os brasileiros, a Argentina oferece uma variedade de atrações. Em um único país, é possível andar sobre gelo, assistir à espetáculos de dança, experimentar a gastronomia local e ainda ir de trem ao fim do mundo – sem estourar o limite do cartão.

No período do inverno, por exemplo, um local amplamente visitado por brasileiros é Bariloche, que até recebeu o apelido de “Brasiloche”. Durante os meses mais frios do ano, é possível esquiar em grupo no Cerro Catedral pelo preço de R$ 200 por pessoa.

Ao extremo Sul, a Argentina possui mais paisagens que parecem cenário de filme. A cidade de Ushuaia é a mais austral do mundo e, pelas temperaturas baixas e alta umidade, é tomada por um clima nublado digno de Hollywood.

Um passeio por trem que passa dentro do Parque Nacional da Terra do Fogo custa aproximadamente R$ 135, sendo que crianças de até 05 anos não pagam.

Outra vista deslumbrante, e barata, é encontrada em Humahuaca, lar de uma montanha de 14 cores chamada Hornocal. Para chegar ao local, há um valor simbólico de aproximadamente R$ 2,50. Já para lidar com o mal estar decorrente de estar a 4 mil metros acima do nível do mar, vendedores comercializam folhas de coca.

A gastronomia argentina é outro atrativo que não precisa custar caro. Em Córdoba, a bebida tradicional, o amargo Fernet, custa aproximadamente R$ 20. Feito com ervas como camomila, mirra, açafrão e cardamomo, o líquido é envelhecido em barris de carvalho por seis a doze meses e possui um gosto amargo.

Ainda em Córdoba, um ponto turístico entre os mais conhecidos é a Manzana Jesuíta, uma quadra com diversas construções históricas considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. O passeio, por sua vez, é gratuito.

A capital Buenos Aires também oferece uma série de atividades que não estouram o ‘limite do cartão’. Entre eles, um turista pode garantir a experiência de presenciar um baile tango, além de participar.

Isso porque a cidade possui milongas, em que acontecem aulões de tango, jantares informais e festas. Uma das milongas mais famosas e tradicionais é a El Beso, no Centro, com tarifa única de cerca de R$ 20.

Outro passeio que cabe no bolso é a visita guiada à Casa Rosada, sede do governo. Aos sábados, domingos e em feriados, o tour é gratuito e permite conhecer os salões internos. Vale destacar que a visita deve ser reservada pela internet.

O Teatro Colón, um dos principais edifícios da capital, também oferece visitas e apresentações gratuitas. Para ficar por dentro da programação, basta acompanhar o site do teatro.