Conheça o país que já fez parte do Brasil e não precisa de passaporte para entrar

Ao lado do Brasil, um país conquista turistas com as paisagens deslumbrantes, abertura para brasileiros e preços acessíveis. Uruguai, ao lado do Brasil, possui uma cultura vibrante e diversos atrativos.

Com uma população de 3,5 milhões de habitantes, o país é considerado um dos melhores da América Latina para se morar, visto que possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,809.

A capital, Montevidéu, é um ótimo destino para amantes de prédios antigos, museus e parques. A Ciudad Vieja, ou Cidade Velha, é um dos bairros mais amados entre turistas, por concentrar pontos turísticos.

A Praça Independência, Palácio Salvo, Palácio Estévez e Teatro Solís são amplamente vistados. Além disso, a Rua Sarandí é outro ponto que chama atenção, com uma espécie de calçada da fama com sóis em vez de mãos.

Já quem busca praias paradisíacas, Punta del Este é a mais famosa do país. Para além da areia branca e belas águas, a cidade também possui atrativos como a Casapueblo e Museu Ralli.

Outro local que vale a pena conhecer é a Colonia del Sacramento, uma cidade fundada em 1680 e marcada pela história, já que conta com um bairro da época colonial.

Culinária

No Uruguai, não falta opções de comida boa. Por ter a agropecuária como base econômica, a carne bovina é presente em diversos pratos.

Alguns pratos típicos são a parrilla uruguaia (churrasco), chivito (sanduíche), pancho (cachorro-quente) e milanesas.