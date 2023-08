Conheça a cidade onde moradores constroem casas subterrâneas para fugir do calor

No deserto australiano, há um local aparentemente abandonado, em que os moradores fugiram do calor de uma forma peculiar: construindo a rede de convivência e serviços debaixo da terra.

A cidade de Coober Pedy, a primeira vista, aparenta ser uma terra fantasma. Exceto algumas chaminés que se destacam do chão, a paisagem é estéril e quase isenta de habitantes, apesar de existir aproximadamente 3 mil deles.

O município cresceu com base na mineração e chegou a ser conhecida como a capital mundial da opala – pedra preciosa cobiçada na antiguidade. Há até uma lenda de que envolver a pedra em uma folha de louro garantiria ao portador o poder da invisibilidade.

No entanto, o que explica a ausência dos moradores não é a opala mística e sim o calor extremo que acomete o local. Para fugir das temperaturas que giram em torno de 38º C e podem chegar a 43º C, a população construiu não só casas como também lojas, igrejas, bares e até hotéis subterrâneos. As chaminés, por sua vez, ventilam a cidade.

O que atrai moradores ao local é a possibilidade de encontrar a pedra preciosa, que pode valer milhares de dólares. Coober Pedy foi descoberta em 1915 quando William Hutchison, de 14 anos, viajou com o pai e dois sócios em busca de ouro.

O jovem se afastou do acampamento em busca de água e se perdeu. Porém, quando foi encontrado, estava com a bolsa cheia de opalas.

Atualmente, é possível se hospedar nos hotéis subterrâneos, por aproximadamente R$ 500 a noite, frequentar as lojas e até visitar as minas. Com sorte, pode até encontrar uma pedra brilhante.