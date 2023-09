Criança pede pizza sem contar para mãe e gesto do entregador deixa elas sem palavras

Viralizou nas redes sociais o caso de uma garotinha que pediu uma pizza sem o consentimento da mãe e acabou deixando ela em maus lençóis. Acontece que isso nem foi o que mais chamou a atenção da internet, mas sim o gesto inspirador do entregador.

Francesca Emmott, de 32 anos, vive em Colne, na Inglaterra, com a filha, de 11, e contou ao The Mirror que havia voltado de viagem com a pequena e, infelizmente, se deu conta que não tinha dinheiro para nada.

Inclusive, como existia uma tradição de pedir comida ao retornar das viagens, não poderia arcar com o agrado para a criança.

No entanto, como a garotinha não sabia da situação crítica, acabou solicitando uma pizza pelo tablet. Francesca só ficou sabendo do pedido quando atendeu o entregador à porta, com a embalagem em mãos.

“Minha filha estava atrás de mim. Eu olhei para ela e ela estava chorando. Ela disse: ‘mãe, eu encomendei, sinto muito’. Normalmente, pedimos comida depois que voltamos de férias, mas não disse a Ella que estávamos passando por dificuldades financeiras”, relembrou a mulher.

“Não gostaria de falar sobre a minha situação financeira com as crianças. Normalmente, eu pagaria pela pizza e dito a ela para não fazer isso de novo, mas eu não poderia fazer isso, estava falida”, continuou.

Sem saber como encontrar £ 18,5 (cerca de R$ 116 na cotação atual), a mãe prometeu ao trabalhador que pagaria pelo pedido no dia seguinte. O homem acabou sendo bem receptivo com a fala da mulher e foi embora, deixando a família com a pizza.

Francesca ficou grata pela empatia do funcionário, porém nem imaginava o que viria depois. Alguns dias se passaram e a inglesa encontrou uma cartinha com £ 40 (em média R$ 250) na janela de casa.

“Aqui está algo para você e sua família. Não é muito, mas de coração. Aquele dia me quebrou. Espero que sua filha tenha gostado da pizza”, dizia o bilhete. Além disso, aparentemente a pizza também não foi cobrada, já que o trabalhador não retornou ao endereço.

“Abri e chorei. Nunca ninguém fez isso por mim antes. Acho que ele até resolveu a [questão do pagamento da] pizza porque não voltou para pegar meu dinheiro. Acho que ele disse para não cobrar”, finalizou.