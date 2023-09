PM é internado em estado grave após passar mal em curso dos bombeiros do DF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um policial militar de Alagoas foi internado em estado grave após passar mal durante um treinamento com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

O PM participava de uma atividade que ensinava os profissionais a controlarem o pânico durante o resgate de pessoas em estruturas colapsadas com o apoio de cães na noite da quarta-feira (30).

Ele rastejava em uma manilha com água quando passou mal e ficou desacordado.

O policial foi retirado da água quando já estava sem pulso e foi reanimado por equipes de segurança, tendo sinais vitais reestabelecidos.

Ele foi levado para o Hospital de Base de Brasília e continuava internado na manhã desta sexta-feira (1º)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que as “medidas administrativas cabíveis” foram tomadas e desejou a recuperação do militar.