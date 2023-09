Sem água desde terça-feira (29), moradores de Anápolis relatam dificuldades: “não podemos usar o banheiro mais”

Diversos moradores da região Leste de Anápolis relatam estarem sofrendo com a falta de água há diversos dias, em alguns casos desde terça-feira (29).

Ao Portal 6, locais denunciaram a situação, que já tem causado diversos transtornos para as famílias.

“Estamos completando, hoje, três dias sem água, e o pior é que faltou e nada foi avisado, tanto no Bairro de Lourdes, onde moro, quanto no Tropical e também no Ander. Percebo que de ano em ano que acontece isso, principalmente nos meses de agosto e setembro”, relatou Deusa Pereira.

“Estamos sem água desde quarta-feira [30], não tenho nem mais água na caixa d’água. Ligo na Saneago e não resolve nada. Ontem liguei e a previsão era de chegar às 21hh, mas não chegou. É impossível ficar esse tempo todo sem água. Não podemos nem usar o banheiro mais, vasilhas todas sujas, ontem dormimos sem tomar banho”, desabafou Suzanne Ribeiro, também moradora do Bairro de Lourdes.

Residentes dos bairros Santo Antônio, Santa Maria, Summerville, Anápolis City e outros circundantes sustentaram também estarem passando por problemas similares, a ponto de afetar atividades importantes da rotina diária.

“Nem me arrisco mais a colocar roupa branca na máquina para não correr o risco de ter que usar uma roupa marrom, sem querer”, contou um morador do Santa Maria.

Em nota enviada ao Portal 6, a Saneago atribuiu o problema à falta de energia elétrica, “que persistiu das 18h30 às 22h05 de ontem (31) na Captação Piancó 1”.

Contudo, vale ressaltar que moradores relatam estarem sofrendo com o desabastecimento há diversos dias antes.

Segundo a companhia, o abastecimento foi afetado, mas “já está normalizado em grande parte da cidade e em fase final de recuperação nos bairros atendidos pelos Centros de Reservação Aeroporto e Lourdes”.

Confira o posicionamento da Saneago na íntegra: