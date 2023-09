Especialista revela o que todas as pessoas devem fazer antes de andar de avião

Antes de embarcar em uma viagem de avião, é essencial tomar algumas precauções para garantir um passeio tranquilo, seguro e sem muita dor de cabeça.

Desde o planejamento da viagem até o momento de decolar, existem diversos passos importantes a serem considerados.

Para explicar melhor, um especialista em viagens publicou no Instagram algumas dicas muito úteis para as pessoas que vão viajar de avião. Inclusive, o vídeo viralizou.

Lucas Estevam revelou no perfil como é a rotina de viagens e deu macetes super legais para quem também vive de aeroporto em aeroporto por aí.

Na postagem, ele decidiu ajudar os viajantes com três dicas importantes a se fazer antes de embarcar em um destino pelo Brasil, que são:

1 – Colocar o número do voo no google

2 – Tirar um print do cartão de embarque

3 – Olhar no app “Lounge buddy” quais salas vip têm acesso gratuito

O vídeo bateu mais de 539 mil visualizações e 29 mil curtidas.

Como dica bônus, ele deixa citado como lembrete para as pessoas nunca deixarem de colocar online ou no balcão seu número fidelidade caso tenha pago em dinheiro, pois após o voo é muito mais burocrático fazer isso.

Confira o vídeo completo: