GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SP (FOLHAPRESS) – Acusado de atropelar o ator Kayky Brito na madrugada deste sábado (2), o motorista de aplicativo relatou para a polícia do Rio de Janeiro que foi surpreendido no acidente. O caso é investigado pela 16ª DP no Rio. Kayky está em estado grave, mas estável, no hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência do caso. O motorista afirmou que dirigia um Fiat Cronos pela via correta e em velocidade dentro do permitido.

Segundo o motorista, Kayky “cruzou à pista repentinamente correndo”, dando pouco tempo para reação. O motorista tentou sair da esquerda para a direita, como modo de impedir a colisão, o que não foi possível.

“A vítima foi atingida pela parte frontal esquerda do veículo e foi ao solo com o impacto”, diz trecho do boletim, que completa com os requerimentos pedidos pela autoridade policial.

“Foi requisitada perícia de local e o motorista foi submetido a exame de alcoolemia, sendo o resultado negativo”, conclui o documento. A polícia faz diligências para saber se a versão do motorista é real.

A assessoria de imprensa de Kayky e sua irmã, Stefhany Brito, divulgaram que o ator fará novos exames no hospital Miguel Couto, zona sul do Rio de Janeiro, para entender a gravidade do seu estado após o atropelamento que ele foi acometido durante a madrugada.

“O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações”, diz a nota enviada.

Sua irmã, Stefhany Brito, e o pai de Kayky, já estão no local para dar apoio a situação. Kayky estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado.