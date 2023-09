Prefeitura de Anápolis não sabe informar datas e prazos de entregas das obras do Anápolis Investe

Considerado o principal programa de governo de Roberto Naves (PP) à frente da prefeitura, o Anápolis Investe peca em transparência. O pacote “de mais de um bilhão” de investimento em obras, lançado em dezembro de 2022, prevê abarcar as áreas da Educação, Saúde, Infraestrutura, Lazer, entre outras.

Com o objetivo de transformar a segunda economia goiana em uma cidade inteligente e planejada para os próximos 20 anos, o programa deixa de informar tópicos básicos e de conhecimento essencial da população como, por exemplo, a previsão de entrega das obras que estão ou começarão a ser tocadas.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Anápolis por cerca de uma semana, em duas situações distintas, em busca de dados como o valor de investimento em cada obra, data de início da execução e, sobretudo, prazo para entrega.

Mesmo com o limite para resposta sendo dilatado, a pasta não conseguiu entregar as solicitações.

Um outro recurso que poderia desvendar esses levantamentos seria o próprio site institucional do programa. Entretanto, nele não existem nem a data de início de execução, nem o prazo delimitado para entrega das obras.

O Diário Oficial do Município (DOM), outro ponto de busca, também não transparece informações. Dados como a empresa vencedora da licitação e alguns valores de negociação chegam a figurar no documento, mas de pouco adianta para clarear as dúvidas dos anapolinos, já que não é esclarecido se fazem parte, ou não, do pacote bilionário do Anápolis Investe.

Faltando pouco mais de um ano para o fim do mandato da atual gestão e o início de um novo pleito eleitoral, a ausência de respostas levanta dúvidas entre os moradores, que questionam a capacidade do município, de fato, entregar todas as promessas.

*Colaborou Karina Ribeiro.