Conheça paraíso que tem semelhança incrível com a Grécia e fica grudadinho no Brasil

Um dos pontos mais visitados por turistas mundialmente, a ilha de Santorini, na Grécia, chama a atenção pela beleza e pelas famosas casas brancas que marcam a paisagem do local.

No entanto, existe um lugar bem mais próximo ao Brasil, na América do Sul, que impressiona pela semelhança com a localidade europeia.

Trata-se da Casapueblo, localizada em Punta del Este, cidade litorânea no Uruguai. A edificação foi projetada pelo artista uruguaio Carlos Paez Vilaró, na década de 1950.

Inicialmente, ela era designada como uma casa de veraneio e ateliê de Vilaró. No entanto, atualmente, o local possui um museu, uma galeria de arte, além de funcionarem uma cafeteria e um hotel em seu interior.

Os visitantes que passam pela Casapueblo podem se impressionar com a vista do pôr-do-sol, olhando diretamente para o horizonte, com apenas o Oceano Atlântico à frente.

Além disso, a arquitetura do lugar lembra bastante as casas de Santorini, possibilitando uma experiência visual muito semelhante e de igual beleza para quem conhece a cidade uruguaia.