6 famosos que são goianos do pé rachado e nem todo mundo sabe

Não é estranho que Goiás seja um estado com muitas personalidades famosas, ainda mais se for levar em consideração o universo sertanejo.

No entanto, existem algumas celebridades que fazem bastante sucesso em outras áreas e nem todos sabem que são goianas.

Sendo assim, o Portal 6 separou 06 desses famosos que são goianos “do pé rachado” para que você possa conhecer. Confira!

1. Alok

Em primeiro lugar temos o DJ Alok, natural de Goiânia. Ainda que faça sucesso ao redor de todo o mundo, foi na capital de Goiás que ele nasceu e deu os primeiros passos como artista.

Um dos sucessos mais conhecidos do artista é a canção “Hear Me Now”, que tornou o produtor musical um dos mais respeitados do universo da música eletrônica mundial.

2. Carolina Ferraz

Outra que nasceu em Goiânia, a atriz e apresentadora de TV se mudou muito jovem para São Paulo, quando era uma adolescente.

Ao longo dos anos, ela ganhou bastante notoriedade ao participar de diversas novelas da TV Globo. Atualmente, ela é apresentadora do Domingo Espetacular, da TV Record.

3. Filipe Bragança

Com apenas 22 anos, Filipe Bragança é o mais novo desta lista. Apesar da pouca idade, o ator já é bastante conhecido Brasil afora, após interpretar o personagem Duda no remake da telenovela Chiquititas, transmitida pelo SBT.

Além de atuar na frente das câmeras, o goianiense já fez trabalhos de dublagem e no teatro, além de tocar instrumentos – como violão e teclado – e cantar.

4. Hariany Almeida

Saindo de Goiânia e indo para Senador Canedo, Hariany Almeida foi uma personalidade que ganhou notoriedade com grande velocidade, após participar da edição de 2019 do Big Brother Brasil (BBB).

Logo na sequência, a canedense participou do reality show A Fazenda, conquistando ainda mais público. Hoje em dia, a goiana possui mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, sendo uma das maiores influenciadora do país.

5. Túlio Maravilha

Indo agora para os grandes gramados do futebol, Túlio Maravilha se tornou um personagem icônico nos anos 1990, pelo futebol que apresentava e pelas frases de efeito que dizia.

Atualmente aposentado, o jogador afirmou que, ao longo da carreira, fez mais de mil gols como profissional, feito que apenas Pelé e Romário conseguiram até hoje.

6. Wolf Maya

Por fim, Wolf Maya é mais um goiano que faz bastante sucesso no universo da dramaturgia brasileira. Apesar de atuar como ator, é atrás das câmeras que ele fez mais sucesso.

Isso porque, como diretor, ele comandou obras como Ti Ti Ti, Mulheres de Areia e Senhora do Destino.