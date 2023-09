Convenhamos: dar presente para uma pessoa pode ser uma tarefa muito difícil, caso não conheçamos ela, não é verdade?

É por isso que recorrer a alternativas pode ser uma excelente ideia e para isso basta ir pelo caminho mais fácil: o simples!

6 gestos simples que valem mais que um presente e podem alegrar quem você ama:

1. Visita inesperada

Começando nossa lista de sugestões, aposte em uma visita inesperada a quem você ama!

Mas lembre-se: faça isso quando for conveniente, não queremos incomodar ninguém.

Para isso, planeje-se e veja como se ajustar na rotina do outro. Assim, organize uma visita surpresa e faça um momento especial a dois.

2. Ajuda com algo em casa

Ajudar em casa pode parecer besteira, mas causa um bem danado ao outro lado, que fica muito contente.

Assim, lave uma louça, ajude com o banheiro, dobre algumas roupas e veja a pessoa que você ama super feliz.

3. Disponibilidade para fazer algum trabalho

Outra coisa que você pode fazer é se disponibilizar para ajudar em algum projeto do trabalho dessa pessoa ou atividade da faculdade.

Esse tipo de ajuda demonstra que você se preocupa com a pessoa amada e quer sempre estar ali ajudando no que for preciso.

4. Preparar um jantar especial

Sem dúvidas um jantar especial pode ser a melhor aposta de todas!

Esse gesto simples marca muito mais a pessoa do que um presente, por exemplo. Bom, e de quebra, vocês ainda podem emendar um filminho e um vinho delicioso.

5. Mandar mensagens todo dia

Um comportamento comum, que pode ser mais um gesto para alegrar o seu amor, é mandar mensagens todo dia.

Assim, use a internet para estar mais perto da rotina de seu amado. Prolongando o chat do simples “bom dia” até o “amanhã nos falamos mais”.

6. Apresentar para a família

Por último, se você não sabe mais o que fazer para alegrar seu parceiro, aposte em apresentá-lo para sua família!

Esse vai ser um marco na relação de vocês e vai, com certeza, deixá-lo feliz.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!