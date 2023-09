Atirador invade casa e mata homem com vários disparos, em Goiânia

Um homem, de 44 anos, foi assassinado a tiros dentro da própria residência, no setor Leste Universitário, em Goiânia. O caso aconteceu pouco das antes 00h, no final da segunda-feira (04).

Conforme apurado pelo Portal 6, a fatalidade ocorreu quando a vítima, que era ex-presidiária e usava tornozeleira eletrônica, e a esposa, de 45 anos, estavam adormecidos na casa.

Em um determinado momento, a companheira do homem acabou despertando do sono e foi até o banheiro, momento em que flagrou um rapaz, com blusa de frio escura e capuz na cabeça, empurrando o portão, que estava apenas encostado.

Logo em seguida, o suspeito entrou na casa repetindo a palavra “perdeu”, foi até o quarto do casal e atirou diversas vezes contra o marido dela, que ainda dormia.

Assustada, a esposa correu para fora da residência para se proteger. Ela também viu o suspeito fugindo do local.

Autoridades policiais foram acionadas e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e confirmou o óbito.

Em depoimento, a mulher afirmou que o marido não compartilhava informações íntimas e, por isso, não sabia dizer se ele tinha desavenças, dívidas ou se era ameaçado.

A Polícia Técnico Científica também esteve no endereço para recolhimento do corpo e realização de perícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.