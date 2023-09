Enchente no RS deixa moradores ilhados e municípios fazem apelo

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Moradores de cidades do Rio Grande do Sul atingidas por enchentes no Vale do Taquari, na região central do estado, imploram por socorro após ficarem ilhados em suas casas. Famílias tiveram que subir nos telhados para escapar da inundação.

Em Roca Sales, a prefeitura informou que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não conseguem ajudar a todos que precisam. “Pedimos que quem consiga suba nos telhados e se agasalhe. O auxílio profissional só virá nas primeiras horas da manhã”, informou nota divulgada pelo município.

Há também pedido de barcos que possa resgatar as pessoas.

Às 23h desta segunda-feira (4), a Defesa Civil de Roca Sales informou que as águas do rio Taquari atingiram 22 metros de altura.

Em Muçum, na mesma região, a população também tenta escapar da enchente e moradores pedem ajuda para familiares que estão nos telhados das casas. O prefeito Mateus Trojan (MDB) foi às redes sociais apelar pela mobilização de voluntários com caminhões.

O vice-prefeito de Muçum, Amarildo Baldasso (PSD), disse em entrevista à rádio Independente que a situação está caótica. Segundo ele, não há equipamentos suficientes para resgatar as famílias isoladas.

A Defesa Civil de Encantado fez um apelo para a mobilização de proprietários de barcos e jet-skis para a retirada de pessoas ilhadas. Há pedido também para a doação de colchões, cobertores, travesseiros e roupas.

A formação de mais um ciclone extratropical sobre o litoral sul provoca chuva forte desde o final de semana no Rio Grande do Sul. Quatro mortes foram confirmadas nesta segunda.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, há 215 desalojados no estado. Até a noite de segunda-feira, as cidades com maior volume acumulado de chuva nas últimas 72 horas eram Passo Fundo (291,6 mm), Água Santa (221,6 mm), Ijuí (217,6 mm), Entre-Ijuís (207,4 mm) e Vacaria (202,2 mm).