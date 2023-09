Funcionária de loja de sapato se comove com revelação feita por idoso e gesto nobre emociona

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma funcionária dando uma aula de humanidade ao acolher um idoso e presenteá-lo com um gesto nobre. Os internautas ficaram comovidos com o caso.

Michelle Hada Santiago é uma colaboradora da loja Coppel, localizada em Oaxaca, no México, e foi a responsável pelo início da movimentação. Tudo aconteceu após ser abordada por um senhorzinho pedindo ajuda.

A princípio, o idoso perguntou se não havia algum par antigo ou sobrando para que lhe fosse doado. Um outro comprador presenciou toda a cena e relatou – no Facebook – exatamente como foi.

“Um homem de baixa renda entrou na loja perguntando ‘vocês doam sapatos usados?’ Mas foi respondido que não. [Depois disso] o homem ficou sem sapatos e saiu triste da loja”.

No entanto, Michelle assistiu a cena e decidiu ir atrás dele e questionar. “O que você queria, senhor?”. Ele explicou que trabalhava vendendo alguns objetos de madeira pela cidade, mas que estava sem sapatos para seguir a caminhada. A vendedora ficou comovida.

“Imediatamente, ela decidiu que compraria os sapatos para essa pessoa, então foi alcançá-lo para dar a notícia: ‘você terá sapatos novos’”, disse o outro homem, comprador do estabelecimento, no post online.

A mexicana se uniu com os demais colegas de profissão e, juntos, pagaram por um produto da loja, presenteando o idoso com os sapatos novinhos. O senhorzinho ficou muito contente e todas as ações deixaram a internet emocionada.