Motorista de aplicativo consegue gravar o que aconteceu após passageiro abrir a porta

Tem dividido as opiniões na internet o vídeo do acidente em que um motorista de aplicativo conseguiu flagrar o momento exato que o passageiro tentava desembarcar do carro do condutor.

Nas cenas, capturadas pela câmera de segurança do veículo, é possível ver o profissional parando o carro, à esquerda, no local adequado para o cliente descer em segurança.

Porém, ao invés de abrir a porta pelo lado correto, próximo à calçada, o passageiro preferiu se aventurar com a porta voltada para o lado da rua.

Imediatamente, um outro condutor se aproxima em alta velocidade e colide contra o automóvel do profissional de transporte de passageiros por aplicativo, causando um estrago enorme no veículo.

Respirando fundo, o motorista desce para conferir a gravidade da batida e percebe que a porta estava totalmente amassada. Não foram divulgadas as informações sobre quem arcou com o prejuízo e os internautas comentaram o caso.

“Aí [o cliente] paga os R$5,50 da corrida, pede desculpas e sai pleno”, disse um usuário do Instagram, revoltado com a situação. “Ali é área de embarque e desembarque, o passageiro estava certo em abrir a porta, errado estava o carro que bateu, por invadir a área de desembarque”, pontuou outro.

“E agora? Quem paga é a plataforma, o motorista, o passageiro ou o outro carro?”, questionou outro.

Confira o vídeo!

