Muitos ainda não sabem, mas existem alguns signos que estão prestes a entrar em um relacionamento sério, sólido, duradouro e saudável.

Ao final do período de retrogradação de Mercúrio as luzes vão clarear os cenários desses nativos e a resposta que tanto pediram vai ser entregue sem dúvidas.

Basta confiar no processo, abandonar as questões antigas no passado e se permitir dar passos maiores. O que te feriu não pode ter mais influência no seu presente.

Confira agora quais serão esses signos sortudos e apaixonados. Veja a lista abaixo!

Os signos que estão prestes a entrar em um relacionamento sério:

1. Leão

O leonino passou por várias provas de resistência durante este ano de 2023 e entregou muito amor por onde passou, porém não encontrou tanta reciprocidade e, obviamente isso pode ter causado uma série de mágoas.

No entanto, não há mais espaços para feridas. O nativo está em um processo longo de cura, se tornando alguém cada vez mais forte e, apesar de não saber, já está pronto para receber muito amor.

Essa pessoa aparecerá como uma calmaria na vida do nativo, podendo ser alguém das casas de sagitário, libra ou gêmeos.

2. Capricórnio

O capricorniano, por sua vez, evitou relacionamentos por um bom tempo. Agora não dá mais para fugir. Existe alguém muito especial se aproximando.

Este é o momento de receber todo carinho e cuidado que sonhou em silêncio. A pessoa do nativo já apareceu e está observando tudo com atenção, basta olhar com bons olhos para essa possível relação e se entregar.

É provável que seja uma pessoa do regida pelo elemento terra, das casas de touro e virgem, ou um canceriano, do elemento água.

3. Peixes

Por fim, o pisciano também poderá encontrar uma luz no fim do túnel depois do maremoto de decepções que enfrentou nestes últimos meses.

Foi duro entregar amor para pessoas que não souberam cuidar ou sequer serem empáticas e respeitosas. Essa casa extremamente sensível e emotiva sofreu muito.

Mas agora é o momento da ascensão sentimental. Eles poderão se apaixonar e ser muito amado por alguém ainda neste ano.

Essa pessoa poderá ser de escorpião, câncer ou touro. Fique atento e não se boicote!

