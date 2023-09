Veja o que abre e fecha na Grande Goiânia no feriado de Independência do Brasil

A chegada do feriado da Independência do Brasil, que acontece nesta quinta-feira (07), vai alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos e de atividades de repartição pública na Grande Goiânia.

Na data, grande parte dos órgãos municipais ficarão fechados e retornarão com as atividades normais na sexta-feira (08).

Em contrapartida, outros lugares, como shoppings e a Região da 44, seguirão abertos durante o período, mas com horários especiais.

Veja o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos na Grande Goiânia durante o feriado da Independência do Brasil

Vapt Vupt

Durante a quinta-feira (07), as unidades do Vapt Vupt de Goiás estarão fechadas e com atendimentos suspensos. O retorno à normalidade acontecerá na segunda-feira (11).

Mega Moda Shopping

O Mega Moda Shopping estará aberto durante a data, em horário normal, das 08h às 18h.

Região da 44

A Região da 44 seguirá funcionando normalmente, das 08h às 18h, ao longo do feriado de 07 de setembro, assim como na sexta-feira (08) e no sábado (09).

Já no domingo (10), como de praxe, as galerias e shoppings estarão fechadas.

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) continuarão operando nos sistemas de água e esgoto normalmente ao longo da quinta-feira (07).

Os clientes que quiserem informações sobre vazamentos, consultar de faturas, entre outros poderão solicitar um atendimento por meio dos canais Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site.

Correios

Ao longo da quinta-feira (07), as agências de Correios estarão fechadas para atendimento. A retomada dos serviços acontecerá na sexta-feira (08).

Supermercados

Em geral, os supermercados seguirão funcionando normalmente durante o feriado de Independência do Brasil, conforme anunciado pela Associação Goiana de Supermercados (Agos).

No entanto, de acordo com o Agos, alguns comércios seguirão o horário de domingo, abrindo mais tarde, das 08h às 21h.

Bancos

Os bancos também ficarão fechados para atendimento presencial ao público no feriado. O retorno acontecerá na sexta-feira (08).

Ao longo do fim de semana, as áreas de autoatendimento, os canais digitais e remotos das agências estarão disponíveis para os clientes para realização de transferências e pagamentos de contas.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) estarão de ‘portas abertas’ durante toda a quinta-feira (07), das 03h às 14h, assim como na sexta (08) e no sábado (09).

No entanto, os serviços administrativos ficarão suspensos e voltarão à normalidade na segunda (11).

Equatorial

As agências de atendimento da Equatorial Energia não funcionarão ao longo do feriado. Durante a data, os clientes podem solicitar atendimento por meio da Assistente virtual, Clara, no número (62) 3243-2020, pela Agência Virtual, pelo site, no Aplicativo da Equatorial Goiás e na Central de Atendimento, pelo número 0800 062 0196.

Detran

Todas as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) estarão fechadas no estado durante todo o feriado prolongado. O retorno acontecerá na segunda (11).

Procon

Tanto na quinta-feira quanto na sexta, não haverá expediente na sede do Procon Goiás. As reclamações podem ser feitas pela internet, por meio do site Procon Web. Os serviços voltarão à normalidade na segunda (11).

Shoppings

Araguaia Shopping: Ao longo da data, as lojas e quiosques do Araguaia Shopping estarão funcionando das 08h30 às 20h30. Já a praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h.

Goiânia Shopping: A praça de alimentação do Goiânia Shopping, juntamente com as lojas e quiosques do local, funcionará das 10h às 22h. Enquanto isso, os restaurantes terão atendimento das 11h30 às 23h.

Buriti Shopping: Todas as áreas do estabelecimento estarão funcionando, das 10h às 22h.

Passeio das Águas Shopping:Lojas, quiosques e praça de alimentação do Passeio das águas Shopping estarão abertas das 10h às 22h. Já os restaurantes estarão abertos das 11h30 às 23h.

Shopping Bougainville: Durante o feriado, as lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h. Já a praça de alimentação, ficará aberta das 12h às 22h.

Shopping Cerrado: As lojas funcionarão das 11h às 22h, em modo facultativo, no mesmo horário que a praça de alimentação.

Aparecida Shopping: Ao longo do feriado, a área de alimentação ficará aberta das 11h às 22h. Já lojas e quiosques terão abertura facultativa às 10h e obrigatória das 14h às 20h.